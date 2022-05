Una de les protagonistes de «La que se avecina» deixa la sèrie després de 12 temporades

és una de les actrius que ha sortit en les 12 temporades de, una de les sèries més llargues de la televisió a Espanya. La ficció de Telecinco ha aconseguit enganxar una gran massa d'espectadors durant anys, que no només han seguit els nous capítols, sinó que consumeixen habitualment les reposicions.L'actriu, però, trencarà ara la rutina i se n'anirà. Romero -a la ficció-, que ja sortia a Aquí no hay quien viva, plega per centrar-se en "altres projectes". "Espero que la Raquel torni a aparèixer en algun moment", assegura en el seu comiat. És a dir, podria aparèixer en algun capítol de forma esporàdica: "".La sèrie es troba en fase de lectura de guió de la tretzena temporada, mentre Mediaset està estrenant en obert la dotzena -ja portava temps disponible a-. En aquesta propera temporada, els actors abandonaran la mítica urbanització deperò sembla que la sèrie s'allargarà alguna temporada més tot i que ja s'hagi especulat amb el seu adeu definitiu en diverses ocasions.

