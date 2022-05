Entitats pels drets humans reclamen una investigació «independent i efectiva» sobre l'espionatge massiu

Una trentena d'd'arreu del món han condemnat aquest dimarts l'ús de Pegasus contra polítics, advocats, activistes i periodistes a l'estat espanyol. A través d'un manifest, entitats com, entre moltes altres, denuncien que la intervenció de les comunicacions a través d'aquest programari espia "no és legal ni democràtica" i suposa "una amenaça per l'estat de dret i la democràcia". Per això, exigeixen a les institucions polítiques i al poder judicial unaper esclarir els fets i garantir el dret a la intimitat, el secret de les comunicacions i tots els drets que s'han vulnerat arran delAquest cas d'espionatge massiu, que afecta una seixantena de persones vinculades a l'independentisme, s'ha convertit en el més important d'Europa, com constaten les entitats que signen el manifest. Assenyalen també el paper del, que pot dur a terme "investigacions de seguretat" però sense especificar per quins mecanismes, ni amb quins límits.En aquest sentit, alerten que les normes que regulen el CNI són "vagues i indefinides" i no actuen perquè es garanteixi un "grau mínim de protecció" als ciutadans., els dos programes utilitzats en aquest cas, accedeixen a tot el contingut dels aparells, totes les comunicacions, poden activar la càmera i el micròfon i fins i tot poden plantar-hi proves.Pel que fa a la llei que regula el control judicial del CNI, la llei, les entitats de drets humans reclamen que es "revisi" per tal que s'adeqüi als estàndards de "claredat, previsibilitat, accessibilitat i protecció dels drets individuals" que exigeixen els tractats signats pel govern espanyol. També recomanen aixecar el vel corporatiu i incorporar les demandes de l'per als drets humans, en relació a adoptar mesures de prevenció davant dels programes d'espionatge i exigir responsabilitats a les empreses desenvolupadores i distribuïdores d'aquestes tecnologies.

