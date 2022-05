Sense rastre de la desaparició més mediàtica: 15 anys sense Madeleine

El complex turístic on va desaparèixer Madeleine McCann Foto: Viquipèdia

Tal dia com avui fa 15 anys, la nit d'un 3 de maig del 2007, es produïa una de les desaparicions més mediàtiques dels últims temps., una nena de quatre anys de Leicester, desapareixia en un apartament a, un complex turístic prop de la ciutat portuguesa de l'. Els seus pares Kate i Gerry l'havien deixada dormint amb els seus germans mentre ells van anar a sopar. És l'últim moment en què la van veure en vida.El fet va provocar un revolt mediàtic de dimensions mundials. Durant els dies i mesos posteriors a la desaparició, no era estrany veure pels carrers de les principals ciutats del món o peri lesimatges de la nena. Des de llavors, el cas ha anat perdent interès, en part pel pas del temps, però també per la manca de pistes i certeses sobre què va passar aquella nit de fa 15 anys aEl primer focus de la investigació va ser la responsabilitat -directa o indirecta, voluntària o involuntària- dels pares. Una prova d'feta ali malinterpretada a Portugal, va fer que els progenitors de la nena fossin considerats sospitosos formals, però finalment la fiscalia del país va arxivar el cas per falta de proves. A partir de llavors, la recerca se centra ja en un tercer actor que podria haver comès un error en un intent deo deque hagués posat fi a la vida de la nena.Més enllà d'albiraments amb més ganes que realitat, i de teories inventades o conspiranoiques, durant aquesta dècada i mitja les investigacions s'han centrat en diversos personatges sense massa resultat. Primer va ser, un ciutadà britànic que vivia en un apartament proper al lloc dels fets. Cap prova. En els anys posteriors s'ha posat la lupa sobre diferents persones amb historial per pedofília, però altre cop sense cap indici concret que permeti involucrar-los en la desaparició.El cas estava estancat però el 2020 va entrar en una nova dimensió. La Fiscalia de la ciutat alemanya deva obrir una investigació sobre, un home de 43 anys actualment empresonat per diversos delictes, entre ells abusos de menors. I un fet encara més important: entre els motius del seu empresonament hi ha la violació d'una dona a Praia da Luz, allà on va desaparèixer Madeleine.Les "proves concretes" que assegura tenir el fiscal del cas han portat finalment el passat mes de març a inculpar Brueckner com a sospitós de la desaparició de la nena, en una investigació cooperada entre Portugal i. L'home va viure a l'Algarve entre 1995 i 2007 i sembla que les pistes que en tenen els investigadors apunten fins i tot el lloc on hauria matat la menor. Tot plegat es manté sotai, si no s'estanca com en el cas d'altres sospitosos, hauria de servir per, 15 anys després, posar claredat a una de les desaparicions més misterioses, a la vegada que més mediàtiques, de la història recent.

