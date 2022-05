Es presenta a Balaguer una biografia del periodista i polític republicà Joan Sauret

Secretari general d'ERC a l'exili durant més de 20 anys

Cronista de l'exili polític català

Homenatge de la ciutat de Balaguer

La portada del llibre escrit per Àlvar Llobet Foto: Fundació Irla

El pati de la biblioteca deacollirà aquest proper divendres 6 de maig la presentació del llibre “Joan Sauret, tasca i esperança”, una biografia del periodista i polític republicà, nascut a Balaguer el 1899. Escrita per Àlvar Llobet i editada per la Fundació Irla , l’obra recull tota la trajectòria vital i professional del balaguerí, figura destacada en la premsa dels anys 30 a les terres de Lleida, diputat al Parlament de Catalunya a partir de 1932 i un dels líders catalans durant els anys d’exili després de laEmigrat en l’adolescència a Argentina, la vocació periodística de Sauret es va iniciar a "", revista catalana de Buenos Aires, ciutat on també va assolir un sòlid compromís polític amb el catalanisme republicà. Tornat a la seva ciutat natal, el 1925 va fundar amb", quinzenal d’àmbit comarcal i un dels més destacats a l'època a Ponent; el 1930 impulsa el Centre Català Republicà, el 1931 participa en la fundació d’Esquerra Republicana i el 1932 esdevé diputat al Parlament de Catalunya, tasca que compagina amb la de periodista al diari "".Amb la derrota de la Guerra Civil, s’exilia a França on esdevé estret col·laborador del secretari general d’ERC,, al qual succeeix al capdavant de l’organització des del 1954. Durant més de vint anys manté viva la flama del partit, crea la revista "Tribuna" i alhora impulsa l’incipient moviment federalista europeu. Amb la fi del franquisme, el 1976 cedeix el lideratge del partit aD'entre tota la seva obra publicada, destaquen tres llibres; l'obra de teatre "", escrita l'any 1927 amb. Un homenatge a Balaguer que porta per títol "", escrit el 1944 i amb el que va guanyar elsdel 1949 a París, i "", una de les obres més importants de la diàspora catalana després de la guerra.El seu periple a França va acabar pocs mesos abans de morir, quan va decidir tornar a Balaguer per passar la darrera etapa de la seva vida. Finà a la residència de Sant Domènec el 8 d'abril de 1985.La presentació del llibre comptarà amb la intervenció de, Paer en cap de Balaguer,, directora del Museu de la Noguera,, secretària genera adjunta d’ERC,, periodista i autor de la biografia, i, president de la Fundació Josep Irla.Després de l’acte, es descobrirà una placa d’homenatge a Joan Sauret i Garcia que la Paeria de Balaguer ha col·locat al davant de la casa on va nàixer i viure durant bona part dels primers 30 anys de vida el periodista i polític republicà. Aquest recordatori s’emplaça al número 43 de laEs lliurarà un llibre a tots els assistents.

