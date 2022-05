Un jutge obliga Colau a retirar les sancions al fons voltor del Bloc Llavors

L'ha retirat per ordre judicial les sancions per valor de 417.000 euros imposades al fons d'inversió immobiliària, que va querellar-se contra l'alcaldessai altres càrrecs del govern municipal. El consistori, que havia obert sis expedients sancionadors contra el fons voltor per no haver ofert lloguer social a les famílies vulnerables del, al, ha hagut de retirar-les arran de la resolució judicial d'un recurs.Segons publica el Tot Barcelona i han confirmat fonts municipals a l'ACN, el jutge resol el recurs interposat per Vauras entenent que les sancions són nul·les. Les mateixes fonts han precisat que tot i que el jutge es basa en el fet que elva tombar part de lad'habitatge per considerar-les nul·les, en el moment d'iniciar els expedients sancionadors la llei es trobava plenament en vigor.Segons el consistori, les sancions encara no s'havien arribat a executar i en compliment de la resolució judicial, notificada a principis d'abril, es van retirar la setmana passada. En paral·lel, la investigació contra l'alcaldessa Ada Colau i els regidorsarran d'una querella presentada per Vauras segueix el seu curs. Un jutjat havia arxivat la causa però l'Audiència de Barcelona ha obligat el jutjat a reobrir el cas per coaccions i prevaricació.

