El Suprem dels EUA tombarà la llei que protegeix el dret a l'avortament

Contraatac conservador

L'any 1973, una sentència històrica va provocar un sisme pràcticament sense precedents als Estats Units: el dret a l'avortament quedava protegit per una nova doctrina de la Cort Suprema. Era, que va provocar l'abolició de moltes lleis contra l'avortament que imperaven als EUA i a molts dels estats que integren el país. Ara, aquesta protecció legal a nivell federal que s'ha mantingut durant 49 anys pot desaparèixer., segons ha publicat el mitjà especialitzat Político,. Això suposariaper part de les dones. En un document de 98 pàgines , el Suprem es posiciona en contra del precedent creat el 1973 i considera que va ser "una decisió equivocada". L'esborrany, escrit pel jutge de la Cort Suprema, afirma que aquesta mena de posicionaments "han de ser escollits i valorats per polítics, no pels tribunals". "La conclusió ineludible és quea la història i les tradicions de la nació", resa el text.Aquesta mateixa declaració ha generat rebombori entre els col·lectius i les associacions feministes dels Estats Units."sense un profund arrelament en la història dels EUA", però, tot i això, estan legislats i protegits per doctrines del Suprem.i retornar el debat sobre l'avortament als representants electes del poble", explica l'esborrany.[...] El cas de Roe i Casey els va prendre aquesta autoritat", afirma el Suprem. Alito considera que la sentència del 1973 "és molt dèbil i carent d'argument vigent en l'actualitat", una opinió que comparteixen la majoria dels membres del Suprem, segons els mitjans nord-americans.En el cas que el Suprem derogui de manera definitiva la sentència de 1973, en més de dues dotzenes d'estats conservadorssegons ha explicat el The New York Times. El primer ha estat Idaho, que ja ha donat llum verda a una nova legislació que prohibeix l'accés al dret a l'avortament per part de les dones. Aquesta norma, molt controvertida,que ajudi a una dona a avortar.Amb aquesta nova llei, a més, el personal mèdic que participi en la interrupció d'un embaràs a l'estat d'Idaho podria enfrontar-se a una pena d'entre dos i cinc anys de presó si és declarat culpable d'un "avortament criminal".Legislacions com aquesta es poden repetir en desenes d'estats controlats pels republicans. El president dels Estats Units, Joe Biden, s'ha pronunciat al respecte, mostrant-se "molt preocupat per la decisió que pugui prendre el Suprem i com afectarà això als drets de les dones de tot el país".Segons ha destacat Politico, mitjà que ha filtrat l'esborrany,, estan treballant en una o més dissidències per frenar aquesta decisió. Un dels vots que encara no ha quedat aclarit és el del president del, que es desconeix si s'adscriurà a una opinió ja escrita o redactarà la seva pròpia. Així mateix, segons l'esmentat mitjà, els altres jutges designats (4 i Alito, sense comptar Roberts) pels republicans haurien votat amb Alito en la sessió celebrada el mes de desembre passat.

