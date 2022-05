Junqueras defensa que la taula de diàleg és «útil» tot i que no està sent «efectiva»

Pot continuar lao reconstruir la majoria de la investidura al Congrés si no hi ha dimissions al govern espanyol pel cas d'espionatge? El president d'ERC,, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que tot dependrà de "quanta responsabilitat" vulgui assumir el govern espanyol per "restaurar la confiança que ha malmès". Malgrat reconèixer les "mancances terribles" que té en aquests moments la interlocució i que no està sent, el líder dels republicans ha continuat defensant que la taula de diàleg continua sentper posar en "evidència" a ulls de la comunitat internacional que hi ha una part en la pretesa negociació que "posa dificultats i que espia" l'independentisme."El govern espanyol no crea les millors condicions perquè la taula sigui efectiva. Una cosa és que no tingui els resultats que nosaltres voldríem, això ho hem dit sempre, però continua sent útil per evidenciar el que nosaltres volem", ha argumentat Junqueras, que ha assenyalat que, en tot cas, és el govern espanyol quifent saltar pels aires la confiança. Aquest trencament de les relacions amb el PSOE té un ressò al Congrés que ja es va consumar la setmana passada, quan ERC va votar en contra d'un decret amb mesures econòmiques que finalment Bildu va salvar. La cúpula de Calàbria ja fa dues setmanes que avisa la Moncloa que la legislatura pot estar en perill si no s'arriba a fons a l'hora de depurar responsabilitats per l'espionatge patit. Junqueras ha continuat advertint, en aquest sentit, que el PSOE "no té garantits els vots d'ERC" . Cosa que no vol dir, però, que els 13 diputats comandats pervotin en contra de mesures que puguin considerar d'utilitat per a la ciutadania. "Quan hi hagi mesures que siguin útils, intentarem donar-los suport. Però la defensa dels drets socials és indissociable de la defensa de les llibertats individuals", ha dit Junqueras tot resumint la complexa tessitura en què els republicans es trobaran properament al Congrés amb mesures com, per exemple, la. Sí que ha llançat, però, una advertència de cara al futur: "Si el govern practica en matèria policial i judicial la mateixa política que aplicava el PP, hi ha pocs incentius per pensar que es repetirien uns suports a la investidura".L'endemà que la Moncloa hagi denunciat que el president Pedro Sánchez i la ministra Margarita Robles també han estat espiats amb Pegasus -una informació que aquest dimarts diversos mitjans expliquen que coneixien des de fa temps-, Junqueras ha continuat posant en dubte la credibilitat d'aquesta informació. En tot cas, ha puntualitzat, això no estalvia que l'executiu hagi d'assumir responsabilitats. A diferència del que va fer la setmana passada el president de la Generalitat,, Junqueras hade Robles o d'algú altre. Aquesta exigència, ha argumentat, acaba sent contraproduent perquè no fa més que "blindar" el nom, com va passar la setmana passada en el cas de Robles. A més, ha apuntat que a hores d'ara encara es desconeix la dimensió que arribarà a tenir el cas.Segons Junqueras, aquesta atribucióque fa la Moncloa sobre l'autoria de l'ús de Pegasus vol dir que "hi ha unafins i tot el propi govern. En el cas de ser així, ha assenyalat que també caldrien dimissions per la falta de capacitat per "controlar" estaments estatals. Amb tot, el líder d'ERC ha emplaçat Sánchez a tenirque beuen de tradicions "poc democràtiques o directament antidemocràtiques". La crida, l'ha fet adreçant-se al PSOE, però també a Podem. "En una part dels demòcrates espanyols hi hapoc democràtica com perquè s'atreveixin a fer coses realment democràtiques. Segur que ells també pateixen aquesta pressió. Han de ser prou valents, o se'ls acabarà menjant en viu", ha etzibat.En paral·lel, el portaveu d'ERC al Congrés,, ha considerat que la situació de la ministra de Defensa i de la directora del CNI,, és "absolutament insostenible" i ha criticat que no hagin assumit encara responsabilitats per l'espionatge. "L'única pregunta aquí és qui ha fallat i la resposta és clara. Els serveis d'intel·ligència", ha dit Rufián en una entrevista a TVE, on ha exigit que, "com a mínim", hi hagi unaa la cambra baixa. Segons Rufián, el que el govern espanyol busca ara denunciant que també ha estat espiat és "passar de ser suposats culpables a víctimes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor