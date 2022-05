Torra i Costa demandaran Sánchez per l'espionatge amb Pegasus

Nous moviments entre l'independentisme per denunciar el. L'expresident de la Generalitati l'exvicepresident primer del Parlamenthan anunciat que han iniciat el procés per demandar el president del govern espanyol,, per haver estat espiats amb. Ambdós consideren que el cap de l'executiu espanyol és el "màxim representant i responsable dels serveis d'intel·ligència".Segons l'anàlisi dels seus telèfons mòbils institucionals, l'expresident de lava patir vuit infeccions amb Pegasus mentre exercia en el càrrec i l'exvicepresident delen va patir fins a quatre durant el 2019. També han presentat un requeriment contra el govern espanyol i el seu president exigint el "cessament de la vulneració dels seus drets fonamentals com a víctimes de l'espionatge il·legal".En un comunicat, Torra i Costa han explicat que tenen previst presentar en deu dies una demanda "de protecció dels drets fonamentals" contra el president Sánchez i el seu govern al Tribunal Suprem. I també tenen la intenció de portar el cas al Tribunal d'Estrasburg quan s'hagi inadmès o resolt el recurs d'empara al Tribunal Constitucional. La demanda argumenta que l'ús de Pegasus suposa "una total suspensió dels seus drets a la intimitat o privacitat de la vida personal i familiar, al secret de les comunicacions i a la protecció de dades, així com una interferència absolutament desproporcionada i sense base legal en els altres drets afectats".El requeriment formulat contra el govern espanyol i el seu president es basa en l'art. 30 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, "que preveu demandar l'administració per activitats il·legals executades per la via de fet". En concret la via de fet denunciada en aquest cas consisteix en la intervenció, escolta, sostracció, recopilació, tractament, ús, difusió i/o emmagatzematge de la informació i les comunicacions dels dispositius mòbils espiats.La demanda es dirigeix contra el govern espanyol ja que dirigeix la política interior i exterior, l'administració civil i militar i la defensa de l'Estat. Així mateix, es fa referència especial al fet que el CNI actua segons les directrius del govern espanyol i dona compte de totes les seves activitats al president i a l'executiu facilitant-los "informacions, anàlisis, estudis o propostes". Òmnium va presentar aquest dilluns la primera de les querelles pel cas d’espionatge. Ho va fer al jutjat d’instrucció número 32 de Barcelona, que ja investiga l'espionatge amb Pegasus al conseller i expresident del Parlamentaixí com el líder d'ERC a Barcelona,. A més, el mateix dia els diputats de la CUP, i l'exdiputat, van presentar una querella contra l'empresa israeliana NSO , propietària de Pegasus, al mateix jutjat 32 de Barcelona.

