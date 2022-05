Europa alerta els països membres d'un tall «total» del gas rus

Altres notícies que et poden interessar

L'eurocomissària d'Energia,, haels estats membres de la Unió Europea d'un. Així ho ha dit Simson aquest dilluns, tot i apuntar queEl"injustificat" de l'aixeta derus ade la setmana passada marca, segons ha dit Simson, un "". Per aquest motiu, l'eurocomissària ha alertat després de la reunió extraordinària amb els ministres d'Energia, que "".Els titulars d'Energia s'han reunit per discutir el, al qual s'estudia la possibilitat d'incorporar la. Alemanya s'ha obert finalment aquest cap de setmana a tirar endavant aquesta mesura, però el bloc a favor continua xocant amb la negativa d'Hongria.L'eurocomissària ha insistit en, tal com demana el Kremlin. Si es fa això, es violen les sancions europees. Simson ha demanatdavant la possibilitat del tall de subministrament de gas rus. Per ara, segons ha dit, estan per sobre del 32%.​​​​​

