Fer exercici evita que el cervell s'encongeixi

Hi ha moltes proves científiques que demostren la validesa de la citació mens sana in corpore sano, sobretot en l'envelliment.Quan ens fem grans, els teixits i els òrgans es degeneren. La funcionalitat de les cèl·lules disminueix i el teixit es perd a poc a poc. També passa al, fet que comportaAl cervell s'esdevenen canvis associats a la pèrdua de funció:, es-dels cossos neuronals- i-de les conduccions nervioses. Així, augmenta el volum dels espais buits del cervell on hi ha el líquid cefalorraquidi iL'estudi Baltimore ha demostrat que la reducció de la capacitat metabòlica associada a l'envelliment està relacionada amb l'augment del volum del ventricle cerebral (part buida). Amb tot, es pot deduir que,La pràctica d'exercici físic controlat en una població de persones grans ha tret a la llum que hi ha una correlació positiva entre la pràctica de l'exercici físic i la quantitat de substància grisa en zones sensibles a la degeneració. De fet, el 2011 es va publicar un article a Proceedings of the National Academy of Sciences que indicava que l'exercici físic augmenta el volum de l'hipocamp, la part del cervell on està la memòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor