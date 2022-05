Totes les dates clau d'Eurovisió 2022

La gran final: dissabte 14

Encetat el mes de maig, és l'hora dels eurofans.és enguany l'escenari d', després que el 2021 guanyés el grup que representava Itàlia,. I des d'aquest dissabte 30 d'abril que la maquinària ja està en marxa al nord del país.Seranque marcaran el camí de la gran final. El festival de la cançó d'Europa se celebra enguany el pròximi la representant espanyola ésamb la cançóLa concursant d'Olesa de Montserrat hi va carregada d'expectatives i TVE reformularà la programació de la setmana de la final per emetre les-dimarts i dijous- i la, sempre a lesEl passates van inaugurar els torns d'assajos al Pala Olímpic de Torí. A les 10 del matí, la representant d'Albània, Ronela Hajati, va pujar a l'escenari per escenificar la seva actuació final. La resta de concursants la seguiran fins al dissabte vinent,, en dos torns cadascun. Chanel passarà per l'escenari dijous a les 17.35 h i dissabte a les 12.10 h.Lad'Eurovisió 2022 se celebra eli es podrà seguir en directe al canal de Youtube oficial del festival. S'hi podrà veure una catifa turquesa -que no vermella- per on passaran tots els representants. Fins i tot Israel que, tot i córrer la notícia que s'havia retirat del concurs, finalment participa.La setmana del festival s'enceta amb la. És la versió americana d'Eurovisió que s'està celebrant als Estats Units des de fa dos mesos. Else sabrà quin estat és el guanyador, tot i que per ara la favorita és la representant d'Oklahoma. A més, el Canadà ha anunciat que el 2023 hi haurà un Eurovision Canada.serà el torn de les. A cadascuna d'elles es classifiquen 10 països. Ja es coneixen detalls deon actuaran els representants: té, amb una estructura concèntrica giratòria i una cascada. I el dimarts 10 l'espectacle començarà amb un show sobre el sol amb realitat augmentada i més de 40 ballarins.Mentre el públic vota hi haurà un entreacte impactant. L'estadi es convertirà en una gran discoteca i s'hi escoltarà música dance italiana. Dardust, el DJ Benny Benassi, Sophie and The Giants i Diodato passaran per la pista. El dijous 12 també hi actuarà Il Volo, un dels ídols eurovisius a Itàlia, país que va representar el 2015.Else celebrarà la. Hi competiran els 20 països sortints de les dues semifinals més el big five: Itàlia, Regne Unit, Alemanya, França i Espanya. Els organitzadors ja han anunciat un espectacle amb Rockin1000, la banda de rock més gran del món.1.200 músics donaran pas ades de la Plaça San Carlo. Pausini, que és una de les presentadores del certamen, cantarà un dels seus grans èxits en cinc idiomes diferents. L'acompanyaran, que presentarà una nova cançó.

