Ensenya el penis en ple directe a 8TV i l'acaben analitzant: «No te la toquis tant»

Frank Blanco presenta el programa El Circ a 8TV

El programava retransmetre la setmana passada una de les escenes més grotesques que mai s'hagin vist per televisió a Catalunya. Una entrevista a l'entrada de la sala Apolo va acabar, de sobte, amb l'entrevistati comentant-lo amb el reporter, que inicialment preguntava a la gent si estaven contents amb el seu òrgan en motiu del Dia Internacional del Penis."Molt content, el meu penis és enorme!", va cridar. "I com vas de paquet? El podem veure", va desafiar-lo el reporter, que poc s'esperava que immediatament"Se l'ha tret", va corroborar, abans de preguntar-li si la podien "analitzar", ja posats."No la moguis", va demanar-li mentre la contemplaven al mig del. "No te la toquis tant", insistia, per poder comentar amb més detalls la jugada. "Ha tret l'elefant i té un ou que se li està movent", narrava el reporter, recreant-se amb una situació que s'ha viralitzat a les xarxes socials. Al plató, amb el presentadoral capdavant, els membres del programa fins i tot es van aixecar de la cadira amb les mans al cap, incrèduls del moment que vivien.

