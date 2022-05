«Trebacances», la combinació de feina i vacances que cada cop triomfa més

Elva arribar durant lade la Covid-19 i ho ha fet per quedar-se. La consolidació d'aquest mètode de treball, és a dir, fer-ho des de casa, ha portat conseqüències negatives i positives en la societat. S'eviten retencions a primera hora del matí, sortides a migdia per anar a dinar i facilita treballar des d'on es vulgui.Lessón ja una moda. Segons el Termcat, que ja ha acceptat aquest acrònim, consisteix en qualsevol "". Així, per fer trebacances només es necessita ser en un lloc amb. Un cop acabada la jornada de treball, aquest mètode que cada cop triomfa més permet sortir a gaudir de la platja o la muntanya de manera immediata.Undels enquestats per un estudi recent que han fet trebacances en fan unai el. El mateix sondeig exposa que aquest nou mètode de treball millora laen undels que l'han practicat, laen uni laen unDes de lad'unsfins a una, passant per un. Els llocs escollits per fer trebacances són ben diversos i elsque donen els qui les han practicat són també diversos. Majoritàriament, han justificat la necessitat de "mentals i emocionals", però també "en el mateix lloc" o "".

