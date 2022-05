Giró alerta que la negativa de l'Estat a atendre demandes catalanes condemna a un «estancament»

El conseller d'Economia,, ha estat l'encarregat de tancar la presentació del llibre Conseqüències econòmiques i financeres dels diferents escenaris de la relació Catalunya-Espanya, editat per l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), que s'ha dut a terme aquest dilluns al. El volum analitza els efectes que tenen totes les possibilitats -de laa tots els graus de- en l'economia del país. En la seva intervenció, el conseller ha indicat que la negativa de l'Estat a atendre les demandes catalanes contribueix a unGiró, que ha reivindicat l'exconsellerper com va concretar el "desequilibri" del sistema fiscal espanyol i també la vigència dels seus estudis, ha apuntat que la relació amb l'Estat "no han evolucionat gaire" en les últimes dècades. "En certs aspectes estem fent passes enrere", ha insistit el dirigent proposat per Junts, que ha posat de manifest que el. "Ha augmentat la població i s'han multiplicat les mancances. Per això aquest estudi és necessari, perquè recorda que estem en un cercle sense fi", ha remarcat.El conseller d'Economia ha apuntat que tota proposta de millora o "reivindicació" per part de Catalunya és, "per defecte", rebutjada, la qual cosa porta a un "estancament", i ha demanat fer arribar el volum als partits estatals que asseguren creure en el diàleg. També ha posat l'accent en les, en les quals la ultradreta va obtenir grans resultats a ultramar i lluny de París. "Ala voten perquè se senten exclosos de moltes maneres, de les decisions i repartiments de recursos que es prenen a la capital. Aquest és un vot de protesta", ha apuntat Giró, que ha indicat que, a Catalunya, els'ha articulat primer amb el regionalisme de la Lliga, després amb el nacionalisme i ara amb el. El dèficit fiscal, ha dit, podria arribar als 19.500 milions d'euros.Qui ha explicat el contingut concret del llibre ha estat, conseller d'Economia durant els dos tripartits -entre el 2003 i el 2010-, quan encara tenia carnet del. Castells, de fet, ha estat l'encarregat d'elaborar el capítol sobre els efectes que tindria la independència a les finances catalanes. "Pensem que la provisionalitat que tenim ara en les relacions entre Catalunya i Espanya s'hauria d'acabar algun dia", ha ressaltat Castells. El factor Europa, ha dit, és "essencial", perquè el país no es pot "permetre" quedar fora de la(UE) ni de la zona euro, tant per raons "identitàries" com financeres. L'exconseller ha considerat "fonamental" tenir en compte la "idea d'Espanya" que tenen els poders de l'Estat, en referència ao a un conceptecom el que existeix als Estats Units o Alemanya, per exemple.Castells ha situat com a claus els "costos de transició", és a dir, tots els peatges a pagar per culminar la independència., ha remarcat l'exdirigent del PSC, que ha volgut remarcar que el llibre no és "militant", tot i que ha admès simpaties per la construcció de Catalunya com un nou estat. "Esperem que no satisfagui ni els que diuen que Espanya és l'estat més descentralitzat del món ni els que diuen que la independència és un camí de roses, ni els que quantifiquen en un 3% elo bé en un percentatge del 8% del PIB", ha remarcat l'exconseller, que és qui va negociar l'últim model de finançament amb l'Estat l'any 2009, caducat des del 2014., director de l'IEA, ha assenyalat que el volum ha estat "costós", perquè s'ha fet amb una visió global sobre la qüestió de l'economia i les relacions entre l'Estat i la Generalitat. "Aquest treball té un grau de veremblança molt notable, en el sentit de pragmatisme i potencialitat de cara al futur. Amb una doble operació:que van de mantenir l'statu quo fins a la independència, passant per graus de federalisme", ha apuntat Ridao, que ha elogiat el component "útil" que pot tenir el llibre a l'hora de posar xifres a una qüestió política.La següent en intervenir ha estat, catedràtica de la Universitat de Barcelona (UB), que ha indicat que en l'escenari del federalisme hi ha dos supòsits antagònics: el dèbil -un "canvi cosmètic" en les competències- i el fort, prenent l'exemple dels. L'ecenari d'acord bilateral pot ser específic o bé pot ser inspirat en el concert econòmic basc i navarrès. Entre els autors del llibre hi ha, que analitza les variables politològiques de les diferents possibilitats d'entesa entre administracions.

