Salut vacunarà contra el papil·loma humà tots els alumnes de sisè de primària

Catalunya inclourà la(VPH) en nois que cursin sisè de primària,en el calendari de vacunacions del pròxim curs escolar 2022-23. Fins ara només rebien el vaccí les noies.El Departament de Salut, pioner a l’Estat en aquesta matèria, ha engegat aquesta mesura amb la voluntat de garantir la protecció enfront de la infecció del VPHi, per tant, per garantir l’equitat entre ambdós sexes. S’estima que entre el 85 i el 90% de les persones sexualment actives adquiriran el VPH en algun moment de la seva vida. El percentatge de noies que es van vacunar durant el curs 2020-21 va ser del 86% a Catalunya.Amb laCatalunya fa un pas més com han fet altres països europeus com Àustria, Alemanya, Bèlgica, Croàcia, França, Irlanda, Israel, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, República Txeca, Sèrbia, Suècia i Suïssa.El primer calendari vacunal català es va fer a començaments de 1980 i amb aquella pauta es donava protecció contra set malalties. Des de llavors. A començaments d’aquest any 2022 es va incloure la vacunació contra el meningococ B en infants.Les vacunes a CatalunyaLes incloses al calendari vacunal s’administren gratuïtament als centres vacunals. A Catalunya, en un any no pandèmic s’administrenque reben un milió i mig de persones en gairebé 1.000 centres vacunals. D’aquesta forma s’eviten més de 33.000 casos de malaltia a l’any.

