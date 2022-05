Staff discovers "dead" coronavirus patient in Shanghai is still alive while taking him to the morgue.



"He's alive. He's alive! I saw it. Don't cover him anymore!" pic.twitter.com/aap2P0a9vl — BNO News (@BNONews) May 2, 2022

Ensurt i dels grossos a. Els serveis mèdics estaven traslladant un home teòricamentper ser cremat quan es van adonar que estava. Era una persona que estava contagiada dei que era pacient en una residència de gent gran. Per fortuna, es va moure mentre el posaven dins el cotxe i ara es recupera de laEl govern de la ciutat ha confirmat l'incident i ha assegurat que ja ha obert unaper esclarir els fets. Tot i que la residència de gent gran i els seus treballadors s'han disculpat, l'error ha provocat un esclat d'ira i indignació entre els, que no veuen la llum al final del túnel pel que fa a la fi de laI és que la situació a laestà al límit. Les autoritats del país, en la seva línia de la política Covid zero, han recuperatselectius per combatre un increment de contagis i morts. La ciutadania en comença a estar cansada, també en veure com gran part del món ja conviu amb la Covid, i fets com aquests només generen més oposició.​​​​​​

