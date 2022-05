Així s'estructuren els concerts de la 25a edició de l'Acampada Jove

Ja tenim aquí el cartell per dies de l’Acampada Jove 2022!!! 😍😍😍🎉🎉🎉🙌🙌🙌 #GanesdAcampada pic.twitter.com/MjJUuEMIwG — Acampada Jove (@acampadajove) May 2, 2022

segueix escalfant motors per la celebració de les. Després de dos estius sense poder gaudir del festival per culpa de la pandèmia de la Covid-19, enguany se celebra elEnguany el festival abandona la capital de la Conca de Barberà, Montblanc, després d'11 edicions, i es trasllada a. Sota el lema "", l'organització ha fet públic aquest dilluns el cartell per dies i també ha posat a la venda les entrades per dia.La primera nit, la del, Sant Sadurní ballarà al ritme de La, els germans Júlia i Pau Serrasolsas de, Thei el, guanyadors de la darrera edició del concurs Música Jove.Elserà el torn de, que pujaran a l’escenari per animar la segona nit del festival. I finalment, el, el públic gaudirà amb les actuacions, Laper acomiadar l’última nit de l’Acampada Jove 2022.La directora del festival, Kènia Domènech, va explicar que estan "molt contents i il·lusionats amb el canvi d’ubicació de l’Acampada Jove, que segueix amb el mateix esperit de lluita, festa i llibertat que ens ha acompanyat des del 1996". L’organització de l’Acampada Jove també va donar les gràcies a Montblanc per acollir-los duranti on han tingut l’oportunitat de créixer i consolidar-se com a festival de referència dels Països Catalans. "Estarem eternament agraïts a la vila de Montblanc i a tota la seva gent per construir amb nosaltres l'Acampada Jove i per l’estima i l’acompanyament de tots aquests anys", ha clos Domènech.

