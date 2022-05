Catalunya acumula 800 terratrèmols aquest any

Catalunya ha tingut unambSón dades conegudes a partir dels enregistraments de la Xarxa sísmica de Catalunya, operada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que depèn del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Aquesta activitat entra dins de la normalitat de la Mediterrània occidental, donades les característiques del territori, destacant les sèries sísmiques succeïdes enl’Alt Urgell i la Vall d’Aran.La seqüència sísmica deja havia començat a principis d’octubre del 2021, en què es va enregistrar un terratrèmol de. Però no va ser fins a l’1 de febrer del 2022 que es va produir el sisme de major magnitud de la sèrie, 3.8.Pel que fa a la sèrie sísmica de la, es van enregistrarcap d’ells amb una magnitud significativament superior a la resta. Tot i que es té notícia d’algunes tremolors percebudes per la població, la majoria han passat desapercebudes.La Mediterrània occidental, on es troba Catalunya, és una àrea de sismicitat moderada, situada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica. Els sismes destructors en aquesta part del Mediterrani són, afortunadament, poc freqüents.al Ripollès i la Garrotxa (l’únic conegut de magnitud 6.3), el del 1923 a la Val d’Aran i el de 1927 al Montseny.El sisme més recent que ha provocat danys (lleugers i moderats en alguns edificis) va ser el de 21 de setembre del 2004 al Ripollès, de magnitud 4. La sismicitat enregistrada des de principi d’enguanydonades les característiques sismotectòniques de Catalunya, on cada any s’enregistren, de mitjana, un miler de tremolorsAquesta recurrència aconsella monitoritzar constantment la sismicitat, avaluar el risc i comptar amb els plans d’actuació adequats.repartides per tot Catalunya, 18 de les quals equipades amb velocímetres de banda ampla, 21 amb acceleròmetres i 2 dotades amb ambdós tipus d’equipaments.Els terratrèmols són fenòmens impredictibles, sobtats i recurrents en el temps. Considerant les dades històriques, a CatalunyaCada dos anys i mig s’enregistra un terratrèmol de magnitud superior a 4 i, aproximadament cada 30 anys, un de magnitud 5. La sismicitat a Catalunya es presenta de manera difusa, però principalment es localitza a les comarques pirinenques, la Selva i a la zona costanera.

