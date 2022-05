Les estrenes de sèries que no et pots perdre del maig a Netflix, Amazon, HBO i Disney

Marginal 5 (Netflix) - 4 de maig

Bienvenidos a Edén (Netflix) - 6 de maig

The Staircase (HBO) - 6 de maig

El hombre que cayó a la Tierra (Movistar+) - 9 de maig

How I Met Your Father (Disney+) - 11 de maig

The Lincoln Lawyer (Netflix) - 13 de maig

La serpiente de Essex (Apple TV+) - 13 de maig

La mujer del viajero en el tiempo (HBO Max) - 16 de maig

La vida de Beth (Disney+) - 18 de maig

Love, Death & Robots Volumen 3 (Netflix) - 20 de maig

Night Sky (Amazon Prime Video) - 20 de maig

Obi-Wan Kenobi (Disney+) - 27 de maig

Stranger Things 4 (Netflix) - 27 de maig

El darrer mes de la primavera abans de l'estiu presenta una bateria immensa de novetats. Les plataformes carreguen piles amb estrenes que posaran les dents llargues a tots els aficionats dels continguts audiovisuals: al retorn de sèries molt estimades coms'afegiran les estrenes més esperades, com(sí, una versió de la mítica comèdia sobre Ted Mosby).A més,el nou drama adolescent que aglutinarà estrelles de tota mena. Aquestes són les millors estrenes de sèries del maig a les plataformes:, separats després de la fugida frustrada, enfronten nous perills i desafiaments per sobreviure. Un va quedar tancat, l'altre buscant un lloc fora dels murs, tots dos hauran d'enfrontar-se a les conseqüències dels actes i reparar els danys del passat. Mentrestant, a l'interior de Puente Viejo, les disputes pel poder es tornen encara més crues. La produccióde tota la plataforma.Nova superproducció espanyola deZoa i quatre atractius joves més, molt actius a les xarxes socials, són convidats a la festa més exclusiva de la història en una illa secreta, organitzada per la marca d'una nova beguda. El que comença sent un viatge excitant aviat es transformarà completament en el viatge de les seves vides.són les principals cares de la sèrie.Ficció basada en la, acusat, jutjat i condemnat per la mort de la seva dona a casa seva.aquesta sèrie que revisitarà un dels casos més sonats de la crònica negra moderna dels Estats Units. Netflix ja va realitzar un documental sobre el cas el 2018, amb un gran èxit d'audiència. Ara, per a HBO Max, Antonio Campos dirigeix aquest drama que promet ser una de les ficcions del segon trimestre de l'any.Un personatge alienígena (interpretat per l'immens) arriba a la Terra en un punt d'inflexió a l'evolució humana i ha d'enfrontar-se al seu propi passat per determinar el nostre futur.una brillant científica i enginyera que s'ha d'enfrontar als seus dimonis en el seu intent per salvar dos mons. Una història de ciència-ficció que pot desconcertar i atrapar parts iguals a l'audiència.[youtube][/youtube]L'aposta més arriscada del panorama televisiu dels darrers anys, segurament la que més aquesta temporada. Aquesta nova sèrie de Hulu (que distribueix Disney) busca fer una nova versió, és un remake directe, de, la mítica sèrie de comèdia de la primera dècada dels anys 2000. La sèrie narrarà, tal com va fer l'original, com Sophieli explica al seu fill la història de com va conèixer el seu pare, traslladant la història l'any 2021, en què la dona i el seu grup d'amics encara estan buscant descobrir qui són i què volen a la seva vida, cosa que implicarà veure la complicada situació sentimental de la jove adulta.Inspirada en l'èxit que va aconseguirarriba aquesta sèrie que adapta les novel·les de. Un idealista iconoclasta dirigeix la seva pràctica jurídica des de la part posterior del Lincoln Town Car. A partir d'aquesta premissa, descobrirà la flor i nata dels baixos fons, de l'elit i de les classes judicials de Los Angeles.La sèrie explica la història d'una dona recentment vídua que, després d'?haver-se alliberat d'un matrimoni ple d'abusos, es muda del Londres victorià al petit poble d'Aldwinter a Essex. Allà se sent intrigada per una superstició local sobre una criatura mítica coneguda com la Serp d'Essex que ha tornat a la zona. Csón els dos principals protagonistes de la història.Basada enels actorssón els protagonistes d'aquesta obra que barreja romanç, ciència-ficció i drama. Una parella haurà de suportar els problemes duna relació amb un afegit inusual: els viatges en el temps. Les imatges parlen per si mateixes.La vida de Beth (Amy Schumer) es veu molt bé a simple vista, especialment per a totes les persones amb qui va créixer; es guanya la vida com a distribuïdora de vins, té una relació a llarg termini amb un noi atractiu i reeixit, i viu a Manhattan. Però quan un incident sobtat, la seva vida canvia per sempre.r és la protagonista d'aquesta comèdia melodramàtica que furga en el passat del personatge principal.La nova fornada de capítols de la sèrie de curtmetratges més famosos de les plataformes arriba a finals de mes. L'antologia encara no ha desvelat quins són els títols ni quants curts apareixeran en aquestaLa primera temporada en van ser 18; la segona només 8.Peculiar història de ciència-ficció protagonitzada per un matrimoni de persones grans que amaga un secret immens:desconegut. A partir d'aquesta premissa, les aventures i els problemes arribaran en volades.Probablement, la més esperada de totes les sèries de fantasia i ciència-ficció de les plataformes. Disney segueix apostant per un univers televisiu d'Star Wars i aquest 2022 recupera una de les seves millors figures:, el mític jedi interpretat per Ewan McGregor. El britànic torna al personatge que el va catapultar a la fama en aquesta història que fila entre els episodis III i IV de la saga original. Hi apareixeran sorpreses i s'ha confirmat ja l'aparició de).La sèrie més esperada de Netflix de tot l'any.per primer cop en tota la trama, amb un repartiment que ja haurà d'afrontar l'institut i deixar enrere "tots els comportaments infantils". Noves amenaces cauran sobre ells, encara que creguin que hagin deixat tot el passat enrere. La majoria del repartiment original torna per aquesta nova fornada de capítols, on els protagonistes estaran ja en una etapa juvenil.[plantillavirals[

