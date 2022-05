Olga Xirinacs rep el Premi Jaume Fuster

L’escriptora i professora de pianoha rebut aquest dilluns el XXII. L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (ALEC), que atorga el reconeixement, ha reconegut l’artista per la “qualitat de l’obra, la importància de la trajectòria i el compromís”. El premi li han lliurat els companys d’ofici socis de l’ALEC tot recordant que molts dels seus llibres li han merescut els premis més importants de la literatura en català.En una glossa de l’escriptorha destacat que el seu perfil creatiu ve marcat “essencialment” per la “sensibilitat poètica”, com un tot, que impregna les altres projeccions artístiques. En concret, Roig ha apuntat que el tarannà arriba en els treballs d’assagista, narradora de contes, articulista de premsa, novel·lista, autora de dietaris, dissenyadora de cal·ligrafies visuals i, fins i tot, d’adaptadora teatral.Roig ha parlat de la base “xirinaica” que trasllada l’estima peramb destacades descripcions de la vida marinera, la bellesa dels núvols dibuixats per mestrals esfereïts, la nostàlgia del temps viscut i la mort. També la clara influència interartística en la música i l’art, la defensa de la natura i el medi ambient i l’aposta per la “imaginació creativa, sempre al límit de la curiositat”.La premiada Olga Xirinacs ha assegurat que el reconeixement serà “una gran companyia per mi” i un “escalf” que li farà passar el “” dels últims temps. Xirinacs ha denunciat haver-se sentit editorialment molt sola els últims anys malgrat haver rebut diversos premis, tant per la seva edat com per viure lluny de, a Tarragona. Ha lamentat haver rebut un baix reconeixement i no haver tingut cap traducció a l’anglès o francès de les 86 obres que ha publicat.La premiada ha explicat que entén la poesia com “l’essència” de la seva obra perquè és un “extracte” de la persona. “De laen surten les veritats, no pots dir mai una mentida des de la poesia perquè s’expressa des del cor. No hi ha”, ha destacat. Ha justificat tractar la mort en la seva obra per “treure-li ferro”. “La mort s’ha de relativitzar”, ha argumentat. Finalment, l’escriptora ha anunciat que la setmana que ve publicarà un nou llibre, Cua de vaca i que preveu publicar un altre volum a finals d’any.Per la seva banda, el president de l’AELC,, ha manifestat que el guardó és un reconeixement institucional i simbòlic i que esdevé un homenatge dels companys escriptors. “L’autora té una obra excel·lentíssima i molt diversa. És un exemple de compromís amb la literatura que l’escriptora ha escrit per a tots públics”, ha afegit.

