Els supermercats que més han augmentat els seus preus, segons l'OCU

L'escalada de preus dels aliments bàsics preocupa bona part de la població. Supermercats de tota mena pateixen aquest increment dels seus productes, però el que bona part dels consumidors desconeixen és que, segons en quin establiment es compri,pot variar de manera considerable.ha realitzat un nou informe comparatiu dels preus de tots els supermercats principals que operen a Espanya i conclouen que, el preu total,en només un any.. Queden fora de l'estudi, però, molts operadors catalans (a més d'altres més menors) com. "Durant els darrers mesos, els aliments han pujat sense parar i també altres productes d'ús diari com els d'higiene i neteja.Hi ha marques que estan recorrent fins i tot a la "reduflació" per camuflar una mica la pujada dels preus", expliquen des de l'OCU. L'anàlisi ha estat extensa, observant la fluctuació de preus des del desembre de 2020 -en ple auge de la pandèmia- fins al març d'aquest 2022. L'augment de preus, de mitjana, és un 10% en totes les cadenes estudiades, "amb molt poques diferències".Un dels supermercats amb més incidència entre els consumidors i amb més clients és. L'empresa de Joan Roig és la que més ha augmentat els seus preus en els últims dos anys, amb un 11,9% de repunt.Però el que més ha augmentat els preus en un període de només un any ha estatamb un 12,1%.també l'acompanya Mercadona, que es manté en xifres similars (un 11,4% d'augment).No. "Tant Mercadona com Carrefour segueixen mantenint-se entre les cadenes nacionals més barates, juntament amb Alcampo", expliquen en el seu informe els experts de l'OCU. En el cas de Mercadona, des de l'organització apunten a una possible relació amb les marques blanques del supermercat, que tenen un pes molt gran dins del còmput global dels productes que ofereixen.Des de l'OCU, però, assenyalencom les principals causes en l'augment de preus. Això ha derivat en un problema greu en el sector dels transports, l'encariment de l'energia -que augmenta els preus dels carburants- i tot acaba afectant al producte final que arriba als supermercats. Quins són els productes més afectats? Segons l'OCU,

