L'amo del macroprostíbul Paradise diu que els atacs amb explosius «són cosa de la competència»

El propietari delde la, a l'Alt Empordà, ha negat haver rebut amenaces durant el judici que ha arrencat aquest dilluns a l'pels atacs amb explosius del. L'amo del local,, ha assegurat que tampoc tenia deutes i ha atribuït els atemptats a "". El judici asseua la banqueta, per a qui el fiscal demana penes de fins aEl propietari del Paradise ha assegurat que porta els seus negocis de manera "professional" i que no ha tocat "els nassos" a ningú. Tanmateix, per la sala de vistes han desfilat diversos, majoritàriament personal de seguretat, que han explicat què van veure aquell desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor