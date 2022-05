Junqueras posa en dubte l'espionatge a Sánchez i Robles

"Poca confiança", "credibilitat escassa", "cortina de fum". Són les expressions que ha utilitzat el president d'ERC,, per posar en dubte l'espionatge al president Pedro Sánchez i la ministra Margarita Robles que ha denunciat aquest dilluns la Moncloa . El líder dels republicans ha assenyalat que el fet que no s'assumeixin responsabilitats per un espionatge que el mateix govern espanyol va començar negant ipoc després impedeix que ara es pugui confiar en què estigui dient la veritat quan es presenta també com a víctima. "Aquests girs en els relats en un intent d’evitar l’assumpció de responsabilitats, quina credibilitat poden tenir?", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor