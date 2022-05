Junts acusa la Moncloa d'intentar passar de «botxins a víctimes» per l'espionatge massiu

🎥 @josep_rius: "Que Pedro Sánchez sigui víctima, no l’eximeix de donar explicacions i assumir responsabilitats. O hi ha incompetència o hi ha complicitat."#CatalanGate pic.twitter.com/2NIxQQMu3h — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 2, 2022

, portaveu de, ha acusat aquest dilluns el govern espanyol d'intentar passar de "botxins a víctimes" en el cas d'espionatge massiu després que la Moncloa hagi fet públic que els mòbils de Pedro Sánchez i de Margarita Robles van ser intervinguts entre els mesos de maig i juny del 2021. "Ens sorprèn que el mòbil del president del govern espanyol fos espiat en aquestes dates i no ho hagi dit fins ara", ha assenyalat Rius, que ha anunciat la presentació deper l'espionatge i ha tancat la porta a reactivar el diàleg fins que no s'esclareixi el cas. Segons el portaveu del partit, la intervenció dels terminals de Sánchez i de la ministra de Defensa - que va justificar l'espionatge als independentistes - demostra l'existència del Catalangate, que va esclatar fa tot just dues setmanes."O hi ha incompetència, o hi ha complicitat", ha assenyalat Rius, que ha instat ela acceptar la comissió d'investigació sobre l'espionatge. "Veurem si estan disposats a anar fins al final o si es tracta d'una", ha apuntat el portaveu de Junts. La posada en marxa de la comissió de secrets oficials és insuficient, ha dit, perquè "no és cap garantia" que s'hi expliqui la veritat. "Ha arribat l'hora d'obrir les clavegueres de l'Estat i de desinfectar-les. Espanya no serà una democràcia plena fins que no desinfecti les clavegueres de l'Estat", ha remarcat el dirigent independentista.Abans de la roda de premsa, el president del partit,, ha mostrat la seva solidaritat amb Sánchez i Robles. "La seva violació de la intimitat és un crim gravíssim que amenaça la democràcia. La meva solidaritat amb ells, com a víctimes, i la meva màxima exigència cap a ells, com a responsables de no haver fer res fins a l'esclat del Catalangate", ha apuntat a través de Twitter. La presidenta del Parlament,, ha insinuat que la revelació de la intervenció dels dos telèfons pot ser una "maniobra" per passar de "víctimes a botxins"., ha conclòsAquest matí ha comparegut des de la Moncloa el ministre de la Presidència,, per informar de l'espionatge als mòbils de Sánchez i Robles. La Moncloa ha detallat que el president espanyol va patir dues intrusions al seu mòbil -que daten del- mentre que Robles va ser víctima d'una infecció el. Bolaños ha precisat també que l'atac ha estat documentat pel, adscrit al CNI i ha avançat que els fets es posaran en. Els portaveus de l'executiu de coalició han recalcat que tenen la certesa que és un "atac extern" perquè l'acció d'intromissió en els terminals de Sánchez i Robles no correspon a cap organisme estatal i"Totes les intervencions es fan amb autorització judicial, a Espanya. No ha estat el cas, de manera que no tenimque és una intervenció externa", ha apuntat el ministre. També ha indicat que s'estan fent més comprovacions per tal de determinar l'abast d'aquesta ingerència. Segons Bolaños, existeix "constància" que, i ha remarcat que existeix la possibilitat que també hi hagi afectats altres membres del governs i personalitats de la societat civil. No hi ha hagut noves intervencions des del juny del 2021, i es desconeix el material que es va extreure dels telèfons de Sánchez i Robles.Elde tots els mòbils del govern espanyol encara no s'ha completat, i Bolaños s'ha compromès a informar sobre el resultat final., ha ressaltat, en referència al vincle entre l'espionatge a independentistes i la infecció als dos membres del govern espanyol. No va ser fins aquest diumenge que la Moncloa va tenir els informes per verificar que els mòbils de Sánchez i Robles van ser infectats. "Si té relació amb altres fets, esperem que el temps ens ho expliqui. El, per això portem la informació als tribunals i adoptarem mesures", ha dit.

