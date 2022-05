Israel esclata en indignació per les declaracions de Rússia sobre l'Holocaust

Altres notícies que et poden interessar

Xoc frontal a nivell diplomàticEl ministre d'Exteriors israelià,, ha demanat explicacions al Kremlin per les polèmiques declaracions del seu homòleg,, que va comparar Volodímir Zelenski amb Adolf Hitler "arran de les seves arrels jueves". L'origen d'aquestes declaracions parteix d'una entrevista al canal italià Rete4, on Lavrov va ser preguntat per l'argument rus de "desnazificar" Ucraïna, motiu ventat pels russos a l'hora de justificar la invasió al país veí.L'alt càrrec del govern de Vladímir Putinuna declaració que va ser contrastada pel periodista italià que realitzava l'entrevista, recordant que. És aquest punt el que ha indignat més el govern israelià."Quan diuen 'quina mena de nazificació és aquesta, si som jueus' [fent referència a les queixes dels dirigents ucraïnesos], bé, c, va respondre Lavrov. Lapid ha reclamat una rectificació al seu homòleg i al Kremlin, condemnant "les greus declaracions" que destrienEl ministre d'Exteriors de Rússia va insistir en aquest argument, assegurant que "els savis jueus afirmen que els més antisemites són els mateixos jueus".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor