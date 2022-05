Aragonès carrega contra la «doble vara de mesurar» per l'espionatge a Sánchez

No té ni punt de comparació

Per Jacob el 2 de maig de 2022 a les 12:14

Espiar uns xixarel·los afaccionats a fer repùbliques imaginàries no té ni punt de comparció amb l'espionatge seriós a un Cap de Govern d'un d'els Estat Importants d'Europa...MH. Pecident...no et vulguis comparar perque fas el ridícul...desprès et queixes si et ridiculitzen...