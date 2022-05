Denuncien la retirada d'estelades a la final de la Champions de futbol sala

UEFA i seguretat local retirant i prohibint les nostres estelades a un pavelló amb més de 100 militars espanyols lluint la seva bandera.

Polèmica a la final de lade. Membres del grup d'animació blaugrana Dracs han denunciat la retirada de banderesper part de la UEFA i de la seguretat del pavelló de, ciutat on es disputava el partit que va acabar amb la victòria deli el quart trofeu europeu de la secció.El màxim responsable i fundador dels, denuncia que aquestes banderes es van retirar mentre hi ha un pavelló amb "més de 100 militars espanyols lluint la seva bandera". "Diferència de criteri. Seguim!", assegura, adjuntant una imatge en què es veu unaa la grada.Malgrat el tràngol, la final europea va tenir final feliç pel Barça, els Dracs i tots els aficionats culers. El Barça va fer un partit gairebé perfecte contra l', va vèncer per quatre a zero i es va fer amb un nou èxit a l'elit europea. És la quarta Champions de la secció, que ja n'havia guanyat el 2012 a, el 2014 ai el 2020 a

