«Alcarràs» arrasa a la taquilla catalana durant el cap de setmana

ja és un fenomen i es consolida com l'estrena més vista a Catalunya en tot el cap de setmana passat. La seva arribada a les sales de cinema del país no ha estat fàcil, competint amb produccions americanes d'alt nivell, comde, la més vista a tot l'Estat. Tot i això, la pel·lícula deés la segona més vista des de divendres a les projeccions espanyoles. Guardonada amb l'Os d'Or al Festival Internacional de Berlín i premiada al Festival de Màlaga, la pel·lícula catalana va donar el tret de sortida a les sales catalanes amb un passi alL'a Simon i a totes les persones que conformen la producció i repartiment de la pel·lícula va durarEl triomf d'aquesta obra d'orfebreria cinematogràfica no només és artístic:i se situa com la millor en la mitjana de beneficis per còpia. Aquest cap de setmana s'ha pogut veure en 169 pantalles i des de la productora es preveu augmentar el nombre de còpies aquesta setmana.La pel·lículaen aquesta població lleidatana. No hi haurà una altra collita, ja que el propietari de les terres que van conrear durant dècades, per contracte verbal, les dedicarà ara a un altre negoci més lucratiu: les plaques d’energia solar. Com en el seu primer llargmetratge, la història parteix d'una experiència personal, la mort del seu avi.La cineasta gravita sobre les relacions familiars, a les que incorpora el xoc entre diverses generacions que viuen juntes., com el manteniment de l'agricultura enfront del model per explotar les energies renovables en un entorn rural en crisi.

