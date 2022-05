Riera, Botran i Fernàndez presenten querella contra NSO pel «Catalangate»

Els diputats de la CUP, i l'exdiputat, hans presentat aquest dilluns una querella contra l'empresa israeliana, propietària de, per l'escàndol del. L'han presentada alde Barcelona, que ja té una investigació oberta per l'espionatge a. La querella sosté que l'empresa ha comès delictes contra la intimitat, concretament per descobriment i revelació de secrets.La querella, presentada per l'advocat, representant dels membres de la CUP, es fonamenta en l'informe de CitizenLab, que revela que fins a 65 persones vinculades al moviment independentista han estat espiats pel programari Pegasus. "No ens han tractat com a diputats electes, sinó com a. L'Estat juga brut", ha dit Botran, víctima de l'espionatge.Paral·lelament, l'exdiputada de la CUPactivarà també una ofensiva legal a, país on resideix des que va marxar a l'exili i on va ser víctima de l'espionatge de Pegasus. El seu advocat,, estudia presentar una denúncia formal al Ministeri Públic de Suïssa perquè comenci una investigació.En els propers dies, tots els afectats aniran interposant querelles i denúncies a diverses jurisdiccions pel Catalangate. L'advocat, que representa els interessos dels membres d'ERC espiats, presentarà accions legals al jutjat 32 de Barcelona. Marta Rovira, secretària general d'i resident a Suïssa, podria presentar denúncia a aquest país.L'advocat, defensor dei dels dirigents independentistes a l'exili, ampliarà l'ofensiva en jurisdiccions europees on s'han produït espionatges, com França, Bèlgica, Alemanya o Suïssa. Tot plegat, dirigit contra l'empresa NSO, el CNI, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a l'espera que, amb el pas dels mesos, es puguin interposar denúncies contra persones concretes.

