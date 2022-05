Un gos mata a mossegades el seu amo de 26 anys a Castelló

a casa seva, al municipi de, al sud de. Segons ha informat la Guàrdia Civil, la raça de l'animal és una de les considerades més "perilloses" per esdeveniments com aquest., que segueix en quarantena i sota custòdia dels tècnics de l'Ajuntament de Nules, a l'espera que determini el jutge o el mateix consistori. S'espera que l'animal se sacrifiqui, donada la naturalesa "violenta" d'aquest cas en concret.L'atac, que es va produir aquest dissabte de matinada,El pare de la víctima, en declaracions a Antena 3, va afirmar que "havia advertit el seu fill de la violència d'un gos com aquest".pels seus indicis violents: Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Akita Inu.Ara per ara es desconeix les dades de l'autòpsia realitzada a la víctima. Els casos de mort per l'atac d'un gos són escassos a l'estat espanyol. De 2010 a 2019 van morir una vintena de persones per ferides d'atacs de gossos.el 2018 va aparèixer el cadàver d'un home parcialment devorat pels seus gossos a la seva finca.

