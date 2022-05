Polèmica pels subtítols en castellà a «Alcarràs»

La culpa de la polèmica dels subtítols d' 'Alcarràs' és dels exhibidors. Tinguem-ho clar. La distribuïdora tenia una versió subtitulada en castellà perquè, evidentment, la pel·lícula es distribueix a Espanya. Però, amb les còpies digitals, cada cinema escull la versió que vol. — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) May 1, 2022

Totes les persones que us queixeu pq heu vist #Alcarràs amb subtítols en castellà, ja sabeu a quins cinemes no heu de tornar. Si no estimen el català que s'ho facin... — jep soler (@jepsoler) May 2, 2022

Doncs no entenc la queixa per la subtitulació d'Alcarràs al castellà a les sales catalanes:Tots sabem que a CAT les pel•lícules de parla castellana es projecten amb subtítols en catal... ai, no, calla...



— Jordi Muñoz🎗 (@picrics) May 2, 2022

A BCN i rodalies segur que no .Parlant d"Alcarràs": ahir van dir per TV3 que en alguns sectors no ha agradat que alguns cinemes projecten el film amb subtítols en castellà. O sigui, els hi molesta que apareguin frases escrites en castellà. Ho trobo paranoic. — Josep Martínez Ollé (@martinezolle) May 2, 2022

Hola circuit @urgellenc és LAMENTABLE anar a veure Alcarràs al cinema de Tàrrega i trobar-nos els subtítols en castellà, a sobre sense avisar.

Us hauria de fer vergonya.#Alcarràs @llenguacat — Marina Raluy (@marinaraluy_) April 30, 2022

Després del triomf ali el reconeixement al, la directora de cinemaha estrenat Alcarràs amb un nou premi: ha estatamb 56.000 espectadors. La pel·lícula de Carla Simón se situa per darrere d'El hombre del norte, que té el doble de còpies a tot l'Estat.En total, la cinta distingida amb l'Os d'Or ha recaptat per ara, consolidant-se amb la millor mitjana per còpia, a les quals encara s'hi ha de sumar alguns cinemes. Aquest cap de setmana s'ha pogut veure en 169 pantalles i des de la productora es preveu augmentar el nombre de còpies aquesta setmana.El film explica la història deabans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Després del viatge emocional d’Estiu 1993, Simón torna a gravitar en les relacions familiars i en els xocs entre les diverses generacions que viuen juntes.El film, però, s'ha vist involucrat en unainesperada. En diverses sales s'ha projectat amb subtítols en castellà, la qual cosa ha generat un gran debat a Twitter, entre detractors i defensors. Us en mostrem alguns exemples.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor