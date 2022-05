L'home que té el rècord de més anys treballats en la mateixa empresa

Al llarg d'una vida, una persona pot treballar per moltes empreses, però hi ha un cas sorprenent per la seva longevitat., que fa uns dies ha complert cent anys, en fa 84 que treballa per a la mateixa empresa,, un negoci tèxtil del. L'home hi va entrar als 15 anys per ajudar la família i encara avui dia, tot i la seva elevada edat, hi fa feina.La llarga història comença el 17 de gener de 1938. Orthmann estudiava i se'n sortia amb prou solvència, però va haver de deixar l'escola. Era el més gran de cinc germans i havia d'aportar diners a casa., estat brasiler on viu, és una zona de molta població alemanya i saber-ne l'idioma va ajudar-lo a entrar a l'empesa de teles.Durant el llarg pas per l'empresa també ha ocupat diferents llocs. Va començar d'ajudant del departament de, després va passar peri fins a arribar a, càrrec que ocupa actualment. Com a curiositat, en la seva llarga carrera ha volat amb gairebé totes les companyies aèries del país per anar a firmar acords internacionals i ha cobrat el sou en nou monedes diferents.Va ser reconegut amb elel passat gener, amb un total de 84 anys i 9 dies treballats a la mateixa empresa, que ara ja són més. Segons explica, el secret per aconseguir aquesta fita ha estat treballar en el que li agrada. Per això, dona a tothom el consell de treballar en aquella feina que motivi i que doni sentit de compromís i de rutina.

