Suècia i Dinamarca denuncien la incursió d'un avió rus en el seu espai aeri

Les tensions diplomàtiques es disparen al nord d'Europa.han denunciat aquest cap de setmana la incursió d'un avió rus en el seu espai aeri, cosa que els dos països, i també la resta d'van prohibir arran de la invasió i l'esclat de la guerra a. Cal recordar que els danesos són membres de l'OTAN mentre que els suecs estan fent passos per entrar-hi.Suècia ha denunciat que un l'avió rusva entrar divendres a la nit al país a través de la província de, situada al sud del país, i només separat pel mar respecte de l'enclavament rus al. El vehicle va passejar-se per terra sueca durant uns minuts i després va abandonar la zona. El govern del país ja ha advertit que actuaran "diplomàticament" davant una acció "poc professional" en aquest context.Precisament Dinamarca també parla de l'entrada no autoritzada del mateix model d'avió rus, que està destinat normalment a tasques de reconeixement del territori. El ministeri d'danès ha qualificat la incursió d'"inacceptable" i "particularment" en el context actual del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Com a resposta, l'executiu del país ha convocat l'rus per demanar explicacions.Des de l'inici de la guerra, tant Suècia com el seu veíhan fet passos per plantejar una possible entrada a l'. Aquest fet ha provocat que Rússia hagi advertit als dos territoris que qualsevol avanç de les tropes de l'aliança atlàntic a la frontera amb el país presidit pertindrà "conseqüències militars i polítiques".​​​​​

