Un mort i tres ferits en un xoc frontal entre dos turismes a Deltebre

El Servei Català de Trànsit informa que ahir a la nit es va registrar un sinistre viari mortal a la carreteraal punt quilomètric(Baix Ebre). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 21.23 h.Per causes que encara s’estan investigant, hi va haver unaentre dos turismes. Com a conseqüència de l’accident, un dels conductors va morir. Es tracta d’un home, M.L.B., de. L’altre conductor va resultari els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el van traslladar a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A més, també hi va haver dos persones més ferides menys greus i les van traslladar al mateix centre hospitalari.Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels, cinc dotacions delsde la Generalitat, que van fer tasques d’excarceració, i tres ambulàncies del

