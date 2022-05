Les «true crime» imprescindibles, segons l'equip de «Crims»

torna a TV3 amb una nova temporada. Després de l'èxit de les dues prmeres temporades, Carles Porta torna les nits dels dilluns, després del Telenotícies, per continuar "posant llum a la foscor". Amb motiu de l'estrena de la tercera temporada, l'equip de programa, el paradigma del true crime a Catalunya, recomana algunes de les obres imprescindibles d'aquest gènere:El guionista de Crims, Carlos Torres, en proposa due: The Line i Fausto. La primera és una sèrie de l'exèrcit americà a l'Iraq que tracta crims reals però en el marc d'una guerra. La segona, és una producció de Spotify per a Mèxic i l'Amèrica Llatina que tracta sobre el primer multihomicidi a l'Estat de Mèxic, l'any 1991. Van morir cinc dels sis integrants d'una família i només va sobreviure un nen de tres anys.Un altre true crime imprescindible és La ciudad de los vivos, una crònica de Nicola Lagioia sobre un homicidi de 2016 que va commocionar Itàlia. Dos joves de bona família van convidar de festa un noi de 23 anys, Luca Varani. Li van oferir diners a canvi de sexe i es van divertir fins que van començar a torturar-lo i el van assassinar a cops de martell.Maria de Riezu, de l'equip de la productora de Crims, Goroka, recomana la novel·la La cançó del botxí, de Norman Mailer, guanyadora d'un Pulitzer. També és imprescindible A sang freda, de Truman Capote, tal com recomana la Sara, redactora de Goroka, que descriu la vida de dos psicòpates des que són petits fins que compleixen la condemna. També recomanen Madame B, de sandrine Destombes, una de les reines de l'actual novel·la negra.Altres recomanacions de l'equip desón Memories of murder, del director de Paràsits, Joon-ho, sobre el primer assassí en sèrie coreà al món rural. També la pel·lícula Zodiac, dirigida per David Fincher. O la sèrie Mindhunter, que recomana l'operador de càmera Aitor Navarro. També el podcast V, las cloacas del Estado, sobre el comissari Villarejo.Si entrem al món dels docucrimes, un imprescindible és Amanda Knox, a Netflix. I també El caso Watts: el padre homicida, també a Netflix. El cas de les nenes d'Alcàsser també té la seva docusèrie, a la mateixa plataforma, amb el títol El caso Alcàsser. També hi trobareu Night Stalker, sobre l'assassí Richard Ramírez, als Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor