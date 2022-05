La Sindicatura de Comptes paga triennis a síndics que ja no hi treballen

Quatre exmembres de lahan estat cobrant triennis d'aquest organisme que fiscalitza el sector públic de la Generalitat tot i que ja no hi treballaven, tal com ha avançat l'Ara a partir d'una petició de transparència. Es tracta d', proposat per ICV l'any 2004, i que ha cobrat 150.142 euros per aquest concepte des que va deixar el càrrec el 2011;, proposada per CiU el 2001, que ha cobrat 108.913 euros des que va plegar el 2007;, exsecretària general, que ha rebut 52.355 euros des de 2011; i l'exsíndic major, proposat pel PSC el 2004, i que ha cobrat 27.411 des que va deixar el càrrec. En total, la Sindicatura ha pagat 338.822 euros a síndics que ja no hi treballaven.La Sindicatura argumenta que això passa per l'antiguitat que, com a funcionaris de carrera, els síndics van generar durant el seu mandat i en virtut d'unal'any 2004. D'aquesta manera, els triennis dels síndics equivalen a un 5% de la sva retribució i suposen al voltant de. Un funcionari de la Generalitat o de l'Estat, en el seu nivell més alt, acumula 47,67 euros més al mes cada tres anys, molt menys que els síndics de la Sindicatura.Aquesta diferència explica per què els quatre exsíndics, que han acumulat dos triennis, han guanyati fins a la seva jubilació. A més, els beneficis els han obtingut pel fet de ser funcionaris i haver estat nomenats pel Parlament;. Actualment només percep aquesta paga Agustí Colom, perquè la resta ja s'han jubilat. Montserrat de Vehí la va rebre entre 2007 i 2016; Montserrat Vendrell, de 2011 a 2018; i Joan Colom, de 2011 a 2013.A la pràctica, doncs, es tracta d'un, tot i que la Sindicatura estableix que els exsíndics no reben cap indemnització quan marxen. A més, cobrar aquest quantitat en triennis. Colom és professor a la UB i va ser regidor de Barcelona en Comú el 2015; De Veí, funcionària de l'Estat, va ser directora de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya entre 2011 i 2015.Els síndics, un salari superior al d'un conseller de la Generalitat i al qual s'hi sumen els triennis al preu que marca la llei de la Sindicatura.

