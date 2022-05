L'escriptora Mireia Esteva és elegida nova presidenta de Federalistes d'Esquerres

ha renovat aquest cap de setmana la seva junta directiva, després d'unes eleccions en què participaven dues candidatures. La vencedora està encapçalada per l'escriptora, que serà la nova presidenta, i l'exdiputat dels comuns, que assumeix la vicepresidència. La llista amb menys vots portava la historiadoragermana de l'escriptor Javier Cercas, i el cineastacom a candidats a la presidència i vicepresidència.president fins ara, deixa el càrrec i es podria incorporar al Comitè d'Honor. Botella va substituir Manuel Cruz, que va dimitir quan va acceptar presentar-se com a independent a les llistes del PSC.A aquestes eleccions s'han presentat dues candidatures amb equips complets per a tots els càrrecs, més els corresponents vocals, i dues candidatures individuals per al càrrec de vocal. El sistema de votació per llistes obertes que té l'entitat propicia que la junta resultant acabi sent una barreja de les diferents propostes, i aquesta vegada el resultat ha estat favorable a la llista presidida per Mireia Esteva, davant de la candidatura encapçalada per Blanca Cercas, en una relació de 251/140 vots.Mireia Esteva eraa l'etapa i junta anterior, presidida pel professor Joan Botella, mentre que Blanca Cercas era la coordinadora del grup territorial de Girona. La proporció de la junta es manté amb 4 vicepresidències que corresponen a la llista de Mireia Esteva, amb àmplies majories, i encapçalada per Lluís Rabell, Lidia Santos, Antonio Camacho i Carme Valls, a més dels càrrecs de secretària i tresorer que completen la totalitat de la Permanent. Del total de les vocalies, 13 corresponen a la llista majoritària de Mireia Esteva i a més s'incorporen 5 vocals de la llista de Blanca Cercas, fins a completar la junta formada per 25 membres.Mireia Esteva ha estat vicepresidenta de Federalistes d'Esquerres i és membre del. Lluís Rabell ha estat president de la FAVB i president del grup parlamentari Catalunya Sí que és Pot. Lídia Santos va ser diputada pel PSC a la 7a i 8a legislatura del Parlament de Catalunya i secretària primera de la Mesa. Antonio Camacho va ser membre de l'executiva confederal de CCOO del 2008 al 2013. Carme Valls va ser diputada al Parlament de Catalunya del 1999 al 2006 per PSC-Ciutadans pel Canvi i presidenta de Ciutadans pel Canvi del 2005 al 2007.La relació de Federalistes amb altres forces polítiques i la necessitat d'activar un discurs que s'enfronti racionalment als nacionalismes d'un i altre signe han estat dos dels eixos de la campanya electoral. La candidatura vencedora és partidària d'una renovació del discurs federal per adequar-lo a la nova realitat i també mantenir relacions de col·laboració amb altres forces federals, així com potenciar l'activitat a tot el territori i a Europa. Federalistes és una força de la qual formen part tant persones sense adscripció a forces polítiques com militants de formacions diverses, majoritàriament d'esquerra. Entre els seus objectius hi ha impulsar el diàleg i la col·laboració entre les forces de l'esquerra., el 35% dels quals ho han fet a través de la delegació de vot i la resta de forma presencial. Més del 50% dels socis de l'entitat estan repartits per tot el territori català i alguns resideixen a altres comunitats d'Espanya.

