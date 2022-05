Tot el que has de fer per utilitzar Whatsapp de forma segura

Activar la verificació en dos factors​

Bloquejar l'aplicació amb l'empremta dactilar o el rostre

Començar a fer servir els xats temporals

Esborrar les converses antigues

Un dels temes que més en voga està aquests dies és la. Milions d'usuaris i d'entitats han mostrat la seva preocupació per les dades que emmagatzemen a Internet: missatges, transaccions bancàries, imatges... Aquesta vegada posarem el focus en l'aplicació de missatgeria instantània, una de les més famoses i utilitzades del planeta que, durant força temps, ha estat assenyalada com aamb serveis similars, com araSegons explica Fernando Suárez Lorenzo, president del, a El País “és cert que (Whatsapp) té fama de no ser segura, però també és cert que ha evolucionat i que des de fa temps l”. Així doncs, el seupodria estar en les accions de l'. Els hàbits, o possiblement el desconeixement, poden propiciar que fotos i converses privades acabin en mans desconegudes. Malgrat això, és possible extremar la seguretat, tant en la configuració com en l'ús de l'app.en totes aquelles aplicacions o serveis que permetin fer-ho, ja que segons els experts és molt eficaç en matèria de privacitat. Aquesta opció consisteix a fer servir undes del qual volem accedir a l'aplicació o servei perquè el sistema verifiqui que és la persona propietària del compte qui vol entrar. És un mètode molt habitual que s'utilitza per a operar en moltes banques electròniques, que requereixen la introducció d'un codi temporal enviat al telèfon mòbil.La verficació en dos factors porta ja temps disponible a WhatsApp, encara que de manera opcional, per la qual cosa. El sistema també demana que s'introdueixi unper protecció davant una possibilitat aterridora: que algú dupliqui la targeta SIM i pugui descarregar-se totes les converses. “, cosa que no és complexa,encara que estiguessin xifrades”, adverteix Suárez. Aquest problema, segons explica l'expert, es pot limitar activant aquesta capa de seguretat.Meta -el nou nom de Facebook, la companyia de Mark Zuckerberg, que també es propietària de Whastapp- ha posat a disposició de l'usuari mesures de seguretat adequades. El fet és que, bona part d'elles, són opcionals. És el cas del bloqueig de la pantalla.—amb independència del propi bloqueig del telèfon— i perquè ende la persona, tot depèn del dispositiu que es tingui. Per a activar aquest bloqueig s'ha d'anar a, i activar la casella corresponent. El sistema ofereix, a més, la possibilitat d'establir unde bloqueig. Aquesta funció pot semblar redundant perquè els mòbils ja tenen codis per això, però des de WhatsApp s'hi fa referència expressament com una mesura de seguretat per a no deixar el mòbil a l'abast de persones alienes i, si això arriba a passar, que estiguin protegides les converses.WhatsApp va incorporar fa diversos mesospels defensors de la privacitat de la plataforma: que les converses s'esborrin automàticament transcorregut un temps. Aquesta opció fa que els, una setmana o 90 dies, tria l'usuari. Per què pot resultar interessant activar-la? El principal motiu és per augmentar el nivell de, ja que no quedarà rastre de la conversa una vegada s'hagi superat el termini de temps establert. Qui ho desitji, ho pot configurar a, i aquí podrà marcar una durada predeterminada. Això sí, només serveix per a les converses noves, les ja existents les conserva. Els xats temporals ofereixen, a més, un altre avantatge: ajuden a limitar l'espai del telèfon.Si escborrem les conversem és impossible que acabin en una situació no desitjada. Per això, “a més de, una bona norma de seguretat a WhatsApp consisteix a”, explica José Manuel Ávalos, consultor en ciberseguretat a El País. Un no pot recordar el que va escriure fa anys en un xat determinat i, si aquesta informació caigués en mans desconegudes, podria convertir-se en una autèntica. Això ésque s'envien, de les quals es perd el control una vegada surten del dispositiu del remitent. Ávalos també recomana tenir, sobretot a través de grups, ja que poden ser la porta d'accés a un atac o vulnerabilitat del dispositiu.

