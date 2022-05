En marxa l'evacuació d'ucraïnesos a la fàbrica d'acer de Mariúpol

L'esperatque resistien a la fàbrica d'acer(Mariúpol) ja està en marxa. Ho ha confirmat, que han pactat una treva. El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha informat que 100 inidividus ja són camí de, "una zona segura". Entre les persones que eren -i encara queden- a la planta, hi ha civils i soldats ucraïnesos. Entre ells, uns. L'operació està sent coordinada pels dos països implicats, l'ONU, i també per un equip del Comitè Internacional de laLes autoritats també informen qued'entre 20 i 46 persones segons les fonts consultades. El portaveu de l'ONU,, ha explicat que no es donarà més informació fins que els convois de rescat arribin a destinació amb seguretat. A hores d'ara,o pel conjunt de la població que està atrapada a la ciutat portuària. De fet, aquest va ser el desig que va fer el secretari general de les Nacions Unides,, durant la seva estada a Ucraïna d'aquesta semana: "Un dels objectius principals és evacuar els civils de Mariupol". Abans de la guerra, unes 450.000 persones vivien a la localitat. Ara s'estima que hi ha unesquea les seves ruïnes.Tot i no saber si compten amb el vistiplau rus en aquest cas, sembla ser que la intenció de les autoritats ucraïneses és evacuar de totes maneres el màxim nombre de gent possible de la ciutat. Així ho demostra el missatge que ha escrit el servei de premsa deal seu canal de Telegram: "Si teniu familiars o coneguts a Mariúpol, intenteu contactar amb ells. Digueu-los que és possible anar a Zaporiyia".Mentrestant,, on les tropes del president rus, Vladímir Putin, estarien intentant arribar fins a la frontera de la regió administrativa deUna ciutat que ja dominen i on, des d'aquest diumenge 1 de maig, han imposat el. No se sap que passarà amb la capital,, que els darrers diescoincidint amb les visita de Guterres. Avui, amb Zelenski s'ha reunit, per sorpresa, la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units,, que ha promès al president ucraïnès el suport del seu país "fins la victòria".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor