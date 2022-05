El mes de maig comença amb previsió de pluges a mig Catalunya

Durant la propera setmana tindrem moviment meteorològic, amb l'acostament de pertorbacions que caldrà seguir de ben a prop. pic.twitter.com/rXrwS42Uog — Meteocat (@meteocat) April 30, 2022

El mes de maig començarà com va acabar el d'abril: amb lacom a protagonista especialment a la part nord de Catalunya. Així doncs, la previsió del(Meteocat) preveu per aquest inici de setmana i del cinquè mes de l'any ruixats sobretot a les tardes de dilluns i dimarts.Però pel que fa al primer dia de la setmana, i durant la matinada i el matí, es poden produir ja els primers aiguats -puntuals i molt febles- en les comarques del Pirineu i també en alguns punts deli de les. A partir del migdia i durant tota la tarda i la nit, aquestes pluges es traslladaran completament cap al nord i se centraran en les comarques del Pirineu i el Prepirineu, així com a la demarcació de Lleida i alguns territoris de laMalgrat tot, elses preveuen d'intensitat entre feble i moderada, amb acumulacions d'aigua molt minses o localment poc abundants, amb algunes zones deli delamb més risc. Larondarà els 2.400 metres però no hi ha cap avís de perill activat, ni per neu ni per aigua.De cara al dimarts, el pronòstic delés similar. Un matí ennuvolat però amb poques pluges, i la resta del dia amb aiguats al vessant nord del país. Durant la primera part d'aquest dimarts també cauran ruixats puntuals al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i més endavant, la pluja mudarà sobretot al Pirineu i al Prepirineu.La pluja pot esdevenir tempesta al, l', el. Altre cop, però, serà d'intensitat entre feble i moderada i amb poca acumulació d'aigua. La cota de neu baixarà al matí, fins als 2.000 metres, però a la tarda tornarà a apujar-se fins als 2.200 metres. Altre cop, i malgrat la previsió de tempestes, no s'ha activat cap avís per. L'episodi de pluges es mantindrà molt similar el dimecres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor