Vídeo | Un periodista de La Sexta, retingut a prop de Khàrkiv, a Ucraïna

El periodista de La Sextaha estat retingut per l'a les afores de, a. L'enviat especial de la cadena ha pogut enviar un vídeo uns minuts abans explicant la situació a la zona. Sicilia es troba al nord-est del país, a tocar de la frontera amb Rússia, un lloc on els combats són "", segons ha explicat.En el moment de la gravació, ell es trobava a lade Khàrkiv per mostrar com ha quedat totalment destruïda pels. "Això és una zona de destrucció absoluta i la veritat és que moltes zones de la ciutat estan així", ha explicat en el vídeo que ha enviat abans de ser retingut.Khàrkiv és la segona ciutat més gran del país, després de la capital. Fa 67 dies que dura la guerra a Ucraïna i res no fa pensar que s'hagi d'acabar a curt termini. Des de La Sexta han explicat que, quan puguin, connectaran amb el seu enviat especial per saber què ha passat.Podeu veure el darrer vídeo d'Alberto Sicilia a continuació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor