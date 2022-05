Vídeo | «Ay mamà», de Rigoberta Bandini, ja té videoclip

Es va quedar a les portes d'Eurovisió, però la cançó, de(Paula Ribó) és una cançó que ha fet fortuna entre la gent jove i que no pot faltar en cap nit de festa. Per a moltes persones, a més, s'ha convertit en un himne feminista per la seva lletra. Ara, mesos després de veure's superada per la cantant Chanel Terrero, Rigoberta Bandini dona un nou impuls al seu hit amb la publicació delque ja suma milers de visualitzacions a YouTube. El podeu veure a la capçalera d'aquesta notícia.Però no només això. Fa pocs dies, la cantant va publicar una versió de la cançó, titulada. Una primera prova de la cançó que finalment acabaria sent candidata a representara Eurovisió. La podeu escoltar a continuació.La catalana, coneguda per tothom com a Rigoberta Bandini, va explotar com a artista durant la pandèmia. Les seves cançons s'enganxen i, un cop l'escoltes, és segur que no podràs parar de cantar-la ni te la podràs treure del cap. Un altre dels seus èxits és, que també s'ha convertit en un himne feminista, però no és l'únic. Us en fem un recull:

