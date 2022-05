Tres anys de conversa, 6.000 quilòmetres per veure's... i el deixen plantat

Lesper lligar a través del mòbil o per internet tenen avantatges, però també inconvenients. I un d'ells és que moltes persones enganyen els altres usuaris o, fins i tot, poden arribar a crear identitats falses., un noi de, s'ha trobat en aquesta situació: després de tres anys parlant amb una noia, decideixen conèixer-se per primera vegada. Ell, de Tenerife; ella d'. Unsde distància.Us podeu imaginar que la història no acabava bé. Com explica La Vanguardia, Barrera va viatjar des de les Canàries fins a Madrid i després va agafar un vol fins a. Des d'allà, un altre fins a Orlando per poder conèixer la persona amb qui havia estat intercanviant missatges durant tres anys. El noi no ha tingut cap problema en explicar, a través de, què va passar un cop va arribar al lloc."Viatjo 6.000 quilòmetres per veure per primera vegada la persona amb qui porto tres anys parlant... Estic esperant-la. No ha aparegut i m'ha bloquejat a tot arreu", explicava a les xarxes. El vídeo es va fer viral, amb milers de visualitzacions i missatges d'ànims per al noi. També de gent que havia passat per la mateixa situació.Després de l'èxit, el jove ha explicat la situació. "He perdut milers d'euros, tres anys de la meva vida, i ha jugat amb la meva salut mental", ha dit. Però, de tota manera, ha trobat un espai per riure's de la situació. "Com a mínim he anat a Disney, he vist un cocodril i m'he comprat una pistola".

