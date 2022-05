El vídeo sobre pronoms febles que ho peta a les xarxes

Elssón complicats, no ens enganyem. Alhora, fan que el català sigui unarica i, un cop els domines, te n'acabes enamorant. Sigui com sigui, aquests pronoms donen molt de joc a l'hora de fer broma.És el que ha fet l'actriuen el vídeo que podeu veure al final d'aquest article. Aja acumula més de 100.000 visualitzacions i ho està petant a les. El vídeo simula una conversa entre dues amigues sobre l'ús correcte dels pronoms febles.Vídeos com aquest poden ser una bona manera d'acostar el català i els pronoms febles a tothom i fer-los més entretinguts. En els darrers mesos, jocs com elo elhan triomfat a les xarxes socials: una bona manera d'aprendre vocabulari tot jugant amb el telèfo mòbil.

