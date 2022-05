Suspèn un examen i el professor li posa com a exemple de superació el Barça

ojala un profesor me hubiese dicho, eres como el Zaragoza otro año sin pasar https://t.co/HoOjbeLO9N — dieGOD (@diegoliso_) April 28, 2022

Si els meus professors no són així no vull estudiar https://t.co/kZCSerpK6F — mer🐸 (@fespetons) April 28, 2022

Elal suspens d'una alumna, que havia tret un 4,59 sobre 10 en una de les seves proves, s'ha fetLa noia ha estat qui l'ha fet públic. Ha penjat una, a la vora de l'aprovat, i la reacció del docent, que ha generat molts riures ala xarxa social.El professor, per a animar-la (i segur que per a treure-li un somriure) li ha enviat una foto de l'amb el següent missatge: “Ets com el Barça,”. A hores d'ara, el missatge ja té més de 4.000 m'agrada.Aquestes han estat algunes de les"Tant de bo un professor m'hagués dit, ets com el Saragossa, un altre any sense passar" o "Si els meus professors no són així, no vull estudiar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor