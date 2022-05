Cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes: sis morts en cinc accidents

de trànsit en les carreteres catalanes des de 15 hores de divendres fins a les 10 hores d'aquest diumenge. Aquest és el balanç provisional del, que fa un crit d'alerta i demana la màxima atenció i prudència en els desplaçaments de la resta del cap de setmana.Han mort dos-en sortides de via i sense cap altre vehicle implicat- i quatre conductors de turisme. Hi ha hagut dos xocs frontals -presents en 4 de cada 10 accidents mortals a la xarxa viària- i una sortida de via amb un sol turisme implicat. Quatre dels cinc accidents s’han produït en la franja de tarda i las’ha produït de forma molt dispersa, en cinc vies diferents.Un motorista de 62 anys va patir una caiguda a la C-16 adivendres a la tarda i va ser el primer accident mortal de l'inici del cap de setmana. Dissabte a la tarda, un xoc frontal entre dos turismes a la C-35, a, va deixar dues víctimes mortals, els dos conductors dels turismes, i una passatgera en estat crític.Dissabte a la nit, a la C-55 a, un home de 38 anys va morir en un xoc frontal entre dos turismes. I a la C-233 a les, un jove de 20 anys va perdre la vida en una sortida de via i posterior xoc contra una tanca. Finalment, diumenge al matí un motorista ha mort en una caiguda a la T-318 a. Segons Trànsit, aquest cap de setmana s’ha registrat un 12% més de mobilitat.

