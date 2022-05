La combinació infal·lible per evitar que et robin la contrasenya

Avui dia lesserveixen per a tot: accedir al banc, al correu, a l'ordinador o a les xarxes socials. Però això també comporta un perill i és que algú la pugui esbrinar i robar-te dades personals i diners. Davant això, la(UOC) ha explicat el mètode per evitar hackeigs inesperats.És ben senzill. Si la clau téamb, els hackers podrien trigar fins a tres mil anys a esbrinar-la. Per altra banda, si el teu codi secret té menys de vuit caràcters i no varia tots aquests tipus de caràcters podria ser usurpat en menys d'una hora: en concret, 39 minuts.Aquestes conclusions s'extreuen d'un estudi recent de la companyia de seguretat cibernètica, que afirma que les contrasenyes amb menys de dotze caràcters es poden hackejar a l'instant si només contenen xifres. I una cosa semblant passa en el cas que només estiguin formades per lletres minúscules. I si s'inclouen majúscules, minúscules, xifres i símbols? Llavors la situació canvia, encara que es continua estant desprotegit si s'opta per una contrasenya curta.En qualsevol cas, sempre serà bona idea no utilitzar les més freqüents. A l'Estat, en el primer lloc del rànquing de contrasenyes més usades el 2021 se situa la combinació de xifres, seguida d', segons l'estudi anual de NordPass, que també ofereix altres dades curioses, com per exemple que a la posició 10 s'hi troba ""; a la 12, ""; a la 16, "", i a la 18, "".El nom de l'equip depreferit tampoc no és una bona opció, ja que figura al cinquè lloc en alguns llocs del món. I, si busquem les contrasenyes més emprades a escala mundial, a més de les combinacions numèriques que també apareixen en les primeres posicions a l'Estat, la primera fila de lletres del teclat d'ordinador és la preferida: la combinació "" ocupa el quart lloc. A continuació hi ha la paraula[futbol]

