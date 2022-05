El «Catalangate» arribarà a la justícia suïssa de la mà d'Anna Gabriel

Elarriba a, espiada amb, portarà el cas d'espionatge davant la justícia del país helvètic. La defensa de l'exdiputada de lademanarà al Ministeri Públic de la Confederació que obri una investigació, segons ha avançat el seu advocat en declaracions a Vilaweb.ha afirmat que "no es pot fer cap investigació, ni cap acte policial ni oficial, sense l'autorització judicial de Suïssa". "Si no, és un crim contra la seguretat nacional de Suïssa", apunta. "Encara que la víctima de l’espionatge no faci unaformal, és l’estat que és, és un delicte contra l’estat, contra el poder públic suís i Suïssa ho hauria d’investigar d’ofici", ha explicat.Anna Gabriel es troba entre les 65 persones que s'ha detectat que han estat espiades a través delisraelià de. Juntament amb la secretària general d'-també víctima de l'espionatge-, són les dues dirigents independentistes que es troben exiliades a Suïssa. La dirigent republicana, en una entrevista a NacióDigital , exigia "responsabilitats" a l'Estat i assegurava que lano podia continuar "com estava previst".

