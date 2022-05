Aiguafreda votarà si vol continuar al Vallès Oriental o formar part d'Osona

Entre dues comarques

Un debat que no és nou

El. És el dia que els aiguafredencs, finalment, votaran a quina comarca volen estar: el. Així ho ha comunicat el consistori aquest divendres a la tarda. D'aquesta manera, es materialitzarà un referèndum que es va anunciar fa cinc anys i mig , però que primer el procés i després la pandèmia van anar ajornant: "Aquest procés consultiu havia estat ajornat per causes sobrevingudes però l’actual situació de normalitat recuperada permet poder-la dur a terme de manera segura", explica l'Ajuntament en un comunicat. La comissió municipal, integrada per representants de tots els grups amb representació al consistori, va acordar dur-la a terme en aquesta data.Tot i que el consistori ha afirmat que donaran més detalls els pròxims dies, avancen que els empadronats de més depodran votar de forma presencial o telemàtica. Es farà una sessió informativa, es repartiran fulletons explicatius a cada casa i també el sobre per a la votació en cas que s’hi vulgui participar presencialment.Aiguafreda es troba adscrit a la comarca del Vallès Oriental des de la divisió comarcal de Catalunya de 1936. Tal i com recorda el consistori, però, "es troba vinculat igualment a la comarca d’Osona amb la que hi manté, també, relacions actuals i històriques". Depèn del partit judicial de, però a la vegada forma part del Bisbat de Vic."Els canvis territorials, socials i econòmics, com també els nous fluxos de relacions del municipi amb el seu entorn, són nous elements a considerar a l’hora de plantejar l’adscripció comarcal del municipi. Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Aiguafreda en demana l’opinió a tots els veïns", destaca.Aquesta consulta, però, no és una novetat a Aiguafreda. Elels aiguafredencs ja van acudir a les urnes per decidir a quina comarca volien formar part. En aquell cas, la consulta es va fer quan l'aleshores Llei d'ordenació comarcal permetia escollir als pobles que es trobaven al límit entre dues comarques. La llei preveia que la decisió es prengués per votació al ple municipal, però a Aiguafreda ho van voler preguntar als veïns, i ho van fer a través del que van anomenar enquesta sondeig voluntària.El referèndum que es va fer llavors es va decidir amb claredat a favor de continuar al Vallès Oriental ivan optar per aquesta opció. Van participar un 63% dels aiguafredencs amb dret a vot. Segons destacava fa uns anys l'exalcalde, Joan Vila, la balança la va decantar per la sanitat. En aquell moment encara no hi havia l’Hospital General de Vic i la gent va preferir el Vallès Oriental i poder anar a l’Hospital de Granollers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor