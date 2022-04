Xoc entre un camió i un autobús amb 55 passatges a l’AP-7, al Perelló

La topada entre uni una l'AP-7 al seu pas pel(Baix Ebre) aquest dissabte a la tarda ha obligat a restringir la circulació en aquesta autopista a un sol carril en aquest punt.L'accident ha tingut lloc en sentit sud, cap al, i ha obligat a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter del cos, vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra i unitats de(SEM).Segons les primeres informacions, no hi ha ferits de gravetat tot i que a l'autobús hi viatjava una cinquantena de persones. L'avís del, que ha tingut lloc al quilòmetre 302, s'ha produït a les 18.19 hores. L'empresa de l'autobús ha gestionat un transport alternatiu.

